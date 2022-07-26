Энди Руис оценил шансы Сауля Альвареса в реванше с Биволом

Бывший объединённый чемпион в супертяжёлом весе, американец Энди Руис высказался о поражении бывшего одноклубника, мексиканца Сауля Альвареса, в бою с непобеждённым российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом, который состоялся в мае этого года в Лас-Вегасе (США).

«Канело ведь сказал, что не обязан был соглашаться на этот поединок. Он лишь хотел узнать, на что способен. Думаю, что если он подойдёт к подготовке несколько иначе, то всё ещё может победить.

Он умный боец и великий чемпион. И если он будет придерживаться своего веса, то ещё долго будет оставаться чемпионом. Как я и сказал, он пошёл на это, потому что хотел. И хотел прежде всего для себя», – сказал Руис в интервью YouTube-каналу iD Boxing.