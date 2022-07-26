Руис: Усик не последует моему примеру в реванше с Джошуа

Бывший объединённый чемпион в супертяжёлом весе, американец Энди Руис объяснил, почему украинец Александр Усик выступит лучше него в реванше с британцем Энтони Джошуа.
Напомним, Руис нокаутировал Джошуа в июне 2019 года, однако предпочёл подготовке ко второму поединку праздное времяпрепровождение, что привело к поражению шестью месяцами позже.
«Усик не последует моему примеру. Уверен, он так не сделает, ведь он был на вершине в первом тяжёлом весе, стал там абсолютным чемпионом. Знаю, у Джошуа новый тренер, Роберт Гарсия, и он покажет ему мексиканский стиль. Покажет, как быть агрессивным, выбрасывать много ударов и идти вперёд. Однако Усик крайне неудобен. Очень неудобный левша. Но уверен, если Джошуа будет много спарринговать, то сможет приспособиться», – сказал Руис в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
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