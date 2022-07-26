Тайсон Фьюри прокомментировал слух об организации боя с Горой из «Игры престолов»

Чемпион мира в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри подтвердил слух об организации показательного поединка с исландским стронгменом и актёром Хафтором Бьёрнссоном, известным по роли Григора Клигана в сериале «Игра престолов», сообщает обозреватель Майкл Бенсон.

«Тайсон Фьюри подтвердил переговоры с Хафтором «Тором» Бьёрнссоном о показательном поединке в ноябре на лондонском стадионе: «Было бы здорово выступить перед 70 тысячами фанатов и показать ему, что такое бокс. Заставить его промахнуться и нокаутировать», – написал Бенсон в социальных сетях.

Ранее на угрозу Фьюри ударить его при личной встрече ответил британский ветеран супертяжёлого дивизиона и бывший соперник Цыганского короля Дерек Чисора.