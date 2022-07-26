Чимаев оценил шансы Леона Эдвардса в чемпионском бою с Камару Усманом

Шведский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев высказался об ожидаемом титульном поединке между нигерийцем Камару Усманом и британцем Леоном Эдвардсом, который состоится 21 августа в США и возглавит турнир UFC 278.

По мнению Чимаева, Усман является фаворитом противостояния из-за своего опыта, однако с небольшим перевесом.

«Думаю, что здесь всё 50 на 50. У Леона хорошая защита. И он упорно тренировал борьбу. Но я отдаю небольшое преимущество Усману, потому что он умён. Он делает свою работу намного умнее, чем мы, потому что он старше и уже давно в этой игре. Ты становишься умнее после затяжных войн, через которые он прошёл», – сказал боец в YouTube-подкасте журналиста Ариэля Хельвани.