Чимаев оценил шансы Леона Эдвардса в чемпионском бою с Камару Усманом
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Шведский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев высказался об ожидаемом титульном поединке между нигерийцем Камару Усманом и британцем Леоном Эдвардсом, который состоится 21 августа в США и возглавит турнир UFC 278.
По мнению Чимаева, Усман является фаворитом противостояния из-за своего опыта, однако с небольшим перевесом.
«Думаю, что здесь всё 50 на 50. У Леона хорошая защита. И он упорно тренировал борьбу. Но я отдаю небольшое преимущество Усману, потому что он умён. Он делает свою работу намного умнее, чем мы, потому что он старше и уже давно в этой игре. Ты становишься умнее после затяжных войн, через которые он прошёл», – сказал боец в YouTube-подкасте журналиста Ариэля Хельвани.
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