«Приготовьте свои оправдания». Хабиб поделился ожиданиями от боя Махачев — Оливейра

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) и член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка между одноклубником и соотечественником Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится 23 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Просто мурашки от ожидания. Ислам выходит на этот бой против лучшего бойца на данный момент в UFC. Оливейра стал лучшим бойцом 2022 года. Он является одним из лучших вне зависимости от весовой категории, также идёт на победной серии из 12 боёв. Этот бой даст ответ на все вопросы. Кто-то читает историю, а кто-то её пишет. Приготовьте свои оправдания, мы нацелены выиграть Оливейру», – написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Ранее в интервью Оливейра объяснил, почему считает бой с Махачевым ещё одной защитой пояса, которого он лишился «на весах».