Хамзат Чимаев объяснил, почему не смотрел свой поединок с Бёрнсом
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Шведский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев вспомнил свой поединок с бразильским экс-претендентом на титул Гилбертом Бёрнсом, который состоялся в апреле нынешнего года на турнире UFC 273.
«Гилберт Бёрнс стал одним из парней, с которыми мне очень тяжело драться. Он невысокий, и он грэпплер. Я тоже умею и бить, и бороться, но боксировать у меня получается, когда парни выше, а не ниже меня. Но я принял этот бой и победил.
Надеюсь, что однажды мы снова встретимся. Я глупо повёл себя в бою с ним, просто шёл вперёд. Я не двигался и не показывал свои навыки в стойке. Мой тренер хочет, чтобы я посмотрел бой. Но я не хочу. Я хочу драться», – сказал боец в YouTube-подкасте журналиста Ариэля Хельвани.
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