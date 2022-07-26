Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев объяснил, почему не смотрел свой поединок с Бёрнсом

Хамзат Чимаев объяснил, почему не смотрел свой поединок с Бёрнсом
Комментарии

Шведский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев вспомнил свой поединок с бразильским экс-претендентом на титул Гилбертом Бёрнсом, который состоялся в апреле нынешнего года на турнире UFC 273.

«Гилберт Бёрнс стал одним из парней, с которыми мне очень тяжело драться. Он невысокий, и он грэпплер. Я тоже умею и бить, и бороться, но боксировать у меня получается, когда парни выше, а не ниже меня. Но я принял этот бой и победил.

Надеюсь, что однажды мы снова встретимся. Я глупо повёл себя в бою с ним, просто шёл вперёд. Я не двигался и не показывал свои навыки в стойке. Мой тренер хочет, чтобы я посмотрел бой. Но я не хочу. Я хочу драться», – сказал боец в YouTube-подкасте журналиста Ариэля Хельвани.

Поезд хайпа чуть не сошёл с рельсов. Чимаев два раза отлетел в нокдаун, но победил Поезд хайпа чуть не сошёл с рельсов. Чимаев два раза отлетел в нокдаун, но победил
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022