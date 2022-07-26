Опубликован андеркард вечера бокса Усик — Джошуа 2

Промоутерская компания Matchroom Boxing опубликовала андеркард боксёрского вечера, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
Напомним, в главном бою украинец Александр Усик (19-0, 13 KO) проведёт дебютную защиту титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) против британца Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
В соглавном событии хорват Филип Хргович (14-0, 12 KO) и китаец Чжан Чжилэй (24-0-1, 19 KO) определят обязательного претендента по версии IBF в супертяжёлом весе.
Также бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), британец Каллум Смит (28-1, 20 KO) встретится с французом Матьё Бодерликом (21-1, 12 KO). Поединок станет отборочным по версии WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, швед Баду Джек (25-3-3, 15 KO) проведёт поединок в рамках первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) против американца Ричарда Риверы (21-0, 16 KO).
Участник Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), американец Эндрю Табити (19-1, 15 KO) встретится в лимите первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) с суринамцем Тайроном Спонгом (14-0, 13 KO).
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