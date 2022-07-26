В команде Мурата Гассиева назвали имя его следующего соперника

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), россиянин Мурат Гассиев (28-1, 21 KO), который, как уже сообщалось ранее, выступит 26 августа в Сербии, встретится с американцем Карлоусом Уэлчем (21-2-1, 18 KO), сообщает со ссылкой на промоутера боксёра издание «Матч ТВ».
Уэлчу 42 года, его дебют на профессиональном ринге датируется октябрём 2017 года. Большинство своих поединков американец провёл в Колумбии.
Напомним, Гассиев не выступал с июля 2021 года, когда в Москве за неполные четыре раунда остановил немца Михаэля Валлиша. Своё единственное поражение в карьере россиянин потерпел в июле 2018 года, в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) уступив единогласным решением судей непобеждённому украинцу Александру Усику, ставшему по итогам турнира абсолютным чемпионом мира.
- 26 июля 2022
-
23:08
-
22:52
-
22:40
-
22:15
-
22:03
-
21:07
-
21:07
-
20:45
-
20:09
-
19:53
-
19:00
-
18:53
-
18:39
-
17:54
-
17:41
-
17:28
-
16:25
-
15:27
-
14:23
-
13:35
-
12:44
-
12:05
-
12:00
-
11:44
-
10:49
-
10:00
-
09:20
-
04:09
-
01:16
-
01:00
-
00:46
-
00:27
- 25 июля 2022
-
23:54
-
23:09
-
22:24