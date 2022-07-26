В команде Мурата Гассиева назвали имя его следующего соперника

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), россиянин Мурат Гассиев (28-1, 21 KO), который, как уже сообщалось ранее, выступит 26 августа в Сербии, встретится с американцем Карлоусом Уэлчем (21-2-1, 18 KO), сообщает со ссылкой на промоутера боксёра издание «Матч ТВ».

Уэлчу 42 года, его дебют на профессиональном ринге датируется октябрём 2017 года. Большинство своих поединков американец провёл в Колумбии.

Напомним, Гассиев не выступал с июля 2021 года, когда в Москве за неполные четыре раунда остановил немца Михаэля Валлиша. Своё единственное поражение в карьере россиянин потерпел в июле 2018 года, в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) уступив единогласным решением судей непобеждённому украинцу Александру Усику, ставшему по итогам турнира абсолютным чемпионом мира.