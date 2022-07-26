Источник: Алексей Олейник встретится с Илиром Латифи на турнире UFC 2 октября

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Алексей Олейник (60-16-1) проведёт свой следующий поединок на турнире UFC Fight Night, который состоится 2 октября в Лас-Вегасе (США), сообщает издание MMA Fight Universe.

Соперником 45-летнего россиянина станет 38-летний швед Илир Латифи (15-8). Напомним, поединок бойцов должен был состояться на UFC on ESPN 33 в марте, однако Латифи снялся из-за проблем со здоровьем.

В своём последнем бою на UFC 273 в апреле Олейник «задушил» в первом раунде американца Джареда Вандераа, прервав серию из трёх поражений. Латифи на UFC Fight Night 189 в июне 2021 года победил раздельным решением канадца Таннера Босера.

Возглавит турнир UFC Fight Night от 2 октября поединок в женском минимальном весе (до 52 кг) между американкой Маккензи Дерн и китаянкой Сяонань Янь.