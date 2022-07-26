Источник: Алексей Олейник встретится с Илиром Латифи на турнире UFC 2 октября

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Алексей Олейник (60-16-1) проведёт свой следующий поединок на турнире UFC Fight Night, который состоится 2 октября в Лас-Вегасе (США), сообщает издание MMA Fight Universe.
Соперником 45-летнего россиянина станет 38-летний швед Илир Латифи (15-8). Напомним, поединок бойцов должен был состояться на UFC on ESPN 33 в марте, однако Латифи снялся из-за проблем со здоровьем.
В своём последнем бою на UFC 273 в апреле Олейник «задушил» в первом раунде американца Джареда Вандераа, прервав серию из трёх поражений. Латифи на UFC Fight Night 189 в июне 2021 года победил раздельным решением канадца Таннера Босера.
Возглавит турнир UFC Fight Night от 2 октября поединок в женском минимальном весе (до 52 кг) между американкой Маккензи Дерн и китаянкой Сяонань Янь.
- 27 июля 2022
-
00:18
-
00:09
-
00:09
- 26 июля 2022
-
23:48
-
23:08
-
22:52
-
22:40
-
22:15
-
22:03
-
21:07
-
21:07
-
20:45
-
20:09
-
19:53
-
19:00
-
18:53
-
18:39
-
17:54
-
17:41
-
17:28
-
16:25
-
15:27
-
14:23
-
13:35
-
12:44
-
12:05
-
12:00
-
11:44
-
10:49
-
10:00
-
09:20
-
04:09
-
01:16
-
01:00
-
00:46