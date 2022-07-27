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Энтони Джошуа объяснил, почему его не уважают в Америке

Энтони Джошуа объяснил, почему его не уважают в Америке
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, британец Энтони Джошуа назвал причину, почему он так и не стал популярным в Соединённых Штатах по ходу своей профессиональной карьеры.

«Когда я пришёл в супертяжёлый вес, это было событие, и тогда я подумал: «Позвольте мне бросить вызов каждому». Возможно, никто не уважал мою позицию из-за того, что я британец. Но я всегда хотел вернуть супертяжёлый вес в Великобританию и показать, что мы сильны.

Иногда мне кажется, что люди видят меня пьющим чай с королевой и поедающим печенье. Я чувствовал, что на меня не смотрят как на доминирующую силу в дивизионе. Люди считали, что Энтони Джошуа просто любит смотреться в зеркало», – приводит слова бойца издание The Sun.

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