«Бой просто пушка будет». Хасбик — о титульном поединке Махачев — Оливейра в UFC

Популярный блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, отреагировал на недавнее сообщение экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова по поводу предстоящего боя россиянина Ислама Махачева и представителя Бразилии Чарльза Оливейры в UFC.
«Бой просто пушка будет», — написал Хасбик в комментариях к сообщению Хабиба в его соцсетях.
Бой Махачева и Оливейры состоится 22 октября на турнире UFC 280. Ислам вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Махачев одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде. Оливейра перед своим последним поединком на турнире UFC 274 не уложился в лимит весовой категории. Его соперник, представитель США Джастин Гэтжи, успешно «сделал» вес, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.
Неизвестные факты про Ислама Махачева:
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