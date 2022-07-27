«Бой просто пушка будет». Хасбик — о титульном поединке Махачев — Оливейра в UFC

Популярный блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, отреагировал на недавнее сообщение экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова по поводу предстоящего боя россиянина Ислама Махачева и представителя Бразилии Чарльза Оливейры в UFC.



«Бой просто пушка будет», — написал Хасбик в комментариях к сообщению Хабиба в его соцсетях.



Бой Махачева и Оливейры состоится 22 октября на турнире UFC 280. Ислам вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Махачев одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде. Оливейра перед своим последним поединком на турнире UFC 274 не уложился в лимит весовой категории. Его соперник, представитель США Джастин Гэтжи, успешно «сделал» вес, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.

Неизвестные факты про Ислама Махачева: