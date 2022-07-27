«Буду бить Джошуа и Усика». Непобеждённый хорватский олимпиец надеется на чемпионский бой
Поделиться
Хорватский проспект супертяжёлого веса и призёр Олимпиады-2016 Филип Хргович (14-0, 12 KO), готовящийся 20 августа в Саудовской Аравии сразиться с китайцем Чжаном Чжилэем (24-0-1, 19 KO) за звание обязательного претендента на чемпионский титул, не скрывает своего настроя.
«С уважением отношусь к Чжану Чжилэю, учитывая тот факт, что многие, кто имел возможность разделить со мной ринг, отказались от этого. Однако моё уважение останется за канатами после того, как прозвучит гонг.
Как и всегда, я постараюсь выйти и сделать то, что умею лучше всего – нокаутировать людей. Когда с Чжаном будет покончено, и в этом не приходится сомневаться, я отправлюсь бить Джошуа и Усика», – приводит слова бойца пресс-служба Matchroom Boxing.
Новость по темеОпубликован андеркард вечера бокса Усик — Джошуа 2
Комментарии
- 27 июля 2022
-
01:23
-
01:19
-
00:18
-
00:09
-
00:09
- 26 июля 2022
-
23:48
-
23:08
-
22:52
-
22:40
-
22:15
-
22:03
-
21:07
-
21:07
-
20:45
-
20:09
-
19:53
-
19:00
-
18:53
-
18:39
-
17:54
-
17:41
-
17:28
-
16:25
-
15:27
-
14:23
-
13:35
-
12:44
-
12:05
-
12:00
-
11:44
-
10:49
-
10:00
-
09:20
-
04:09
-
01:16
Партнерский контент