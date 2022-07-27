«Буду бить Джошуа и Усика». Непобеждённый хорватский олимпиец надеется на чемпионский бой

Хорватский проспект супертяжёлого веса и призёр Олимпиады-2016 Филип Хргович (14-0, 12 KO), готовящийся 20 августа в Саудовской Аравии сразиться с китайцем Чжаном Чжилэем (24-0-1, 19 KO) за звание обязательного претендента на чемпионский титул, не скрывает своего настроя.

«С уважением отношусь к Чжану Чжилэю, учитывая тот факт, что многие, кто имел возможность разделить со мной ринг, отказались от этого. Однако моё уважение останется за канатами после того, как прозвучит гонг.

Как и всегда, я постараюсь выйти и сделать то, что умею лучше всего – нокаутировать людей. Когда с Чжаном будет покончено, и в этом не приходится сомневаться, я отправлюсь бить Джошуа и Усика», – приводит слова бойца пресс-служба Matchroom Boxing.