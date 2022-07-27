Дана Уайт рассказал, кто его убедил организовать встречу Ян — О’Мэлли

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что матчмейкер Шон Шелби уговорил его организовать бой между россиянином Петром Яном и Шоном О’Мэлли.

«Мы занимались матчмейкингом, и Шон Шелби действительно предложил этот бой. Шон Шелби хотел этого боя. Я сказал: «Ты в своём уме? Ты не сделаешь этот бой сейчас. То-то и то-то». Он сказал мне, почему он сделает это, и О'Мэлли готов. Знаете, О'Мэлли в октябре будет 28 лет, он сейчас в самом расцвете сил.

В итоге он продал мне его. И что ещё важнее, оба парня захотели его. А главное, что когда мы объявили об этом, все сошли с ума. Это должен быть чертовски хороший поединок», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В своём последнем бою на турнире UFC 273 в апреле Ян уступил раздельным судейским решением американцу Алджэмейну Стерлингу, за год до этого отобравшему у него чемпионский титул. О’Мэлли в июле на UFC 276 безрезультатно разошёлся с бразильцем Педро Муньосом – поединок был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны американца.