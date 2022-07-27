Дана Уайт рассказал, кто его убедил организовать встречу Ян — О’Мэлли

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что матчмейкер Шон Шелби уговорил его организовать бой между россиянином Петром Яном и Шоном О’Мэлли.
«Мы занимались матчмейкингом, и Шон Шелби действительно предложил этот бой. Шон Шелби хотел этого боя. Я сказал: «Ты в своём уме? Ты не сделаешь этот бой сейчас. То-то и то-то». Он сказал мне, почему он сделает это, и О'Мэлли готов. Знаете, О'Мэлли в октябре будет 28 лет, он сейчас в самом расцвете сил.
В итоге он продал мне его. И что ещё важнее, оба парня захотели его. А главное, что когда мы объявили об этом, все сошли с ума. Это должен быть чертовски хороший поединок», — сказал Уайт на пресс-конференции.
В своём последнем бою на турнире UFC 273 в апреле Ян уступил раздельным судейским решением американцу Алджэмейну Стерлингу, за год до этого отобравшему у него чемпионский титул. О’Мэлли в июле на UFC 276 безрезультатно разошёлся с бразильцем Педро Муньосом – поединок был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны американца.
- 27 июля 2022
-
11:03
-
10:20
-
09:26
-
01:23
-
01:19
-
00:18
-
00:09
-
00:09
- 26 июля 2022
-
23:48
-
23:08
-
22:52
-
22:40
-
22:15
-
22:03
-
21:07
-
21:07
-
20:45
-
20:09
-
19:53
-
19:00
-
18:53
-
18:39
-
17:54
-
17:41
-
17:28
-
16:25
-
15:27
-
14:23
-
13:35
-
12:44
-
12:05
-
12:00
-
11:44
-
10:49
-
10:00