Уайт оценил действия промоутера АСА, который во время боя вошёл в клетку и остановил бой

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу решения промоутера АСА Майрбека Хасиева войти в клетку посередине боя и остановить его.

Во время пресс-конференции одна из журналисток рассказала об этом случае:

Журналистка: «На прошлых выходных промоутер АСА вошёл в клетку и остановил бой, потому что он был скучным и...»

Уайт: «Стоп, стоп, стоп… Что случилось? (хватается за лицо и смеётся). Кто это сделал?»



Журналистка: «Промоутер АСА зашёл в клетку».



Уайт: «Исэ, как вы сказали?»



Журналистка: «АСА».



Уайт: «АСА! Ага, окей».



Журналистка: «Он зашёл посередине боя и остановил, потому что бой был скучным. Дисквалифицировал обоих бойцов».



Уайт: «Это, чёрт возьми, охренительно! Респект этому парню. Невероятно и в высшей степени непрофессионально, но в то же время просто охренительно! А реально это был такой скучный бой? (смеётся)»



Журналистка: «Думаю, да».



Уайт: «Это подкинуло мне кое-какие идеи на следующий вторник. Бывают такие дни, когда мне хочется бросить стул в клетку, но ты вынужден смириться. Или встать и уйти в свой офис. Хотя стоило бы поступить так, как этот парень из ACA».