Уайт оценил действия промоутера АСА, который во время боя вошёл в клетку и остановил бой

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу решения промоутера АСА Майрбека Хасиева войти в клетку посередине боя и остановить его.
Во время пресс-конференции одна из журналисток рассказала об этом случае:
Журналистка: «На прошлых выходных промоутер АСА вошёл в клетку и остановил бой, потому что он был скучным и...»
Уайт: «Стоп, стоп, стоп… Что случилось? (хватается за лицо и смеётся). Кто это сделал?»
Журналистка: «Промоутер АСА зашёл в клетку».
Уайт: «Исэ, как вы сказали?»
Журналистка: «АСА».
Уайт: «АСА! Ага, окей».
Журналистка: «Он зашёл посередине боя и остановил, потому что бой был скучным. Дисквалифицировал обоих бойцов».
Уайт: «Это, чёрт возьми, охренительно! Респект этому парню. Невероятно и в высшей степени непрофессионально, но в то же время просто охренительно! А реально это был такой скучный бой? (смеётся)»
Журналистка: «Думаю, да».
Уайт: «Это подкинуло мне кое-какие идеи на следующий вторник. Бывают такие дни, когда мне хочется бросить стул в клетку, но ты вынужден смириться. Или встать и уйти в свой офис. Хотя стоило бы поступить так, как этот парень из ACA».
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