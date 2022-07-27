Украинец Крылов посвятил победу над Густафссоном жителям ДНР

Боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC украинец Никита Крылов обратился к жителям ДНР после победы в бою с Александром Густафссоном на турнире UFC Fight Night 208 в Лондоне.
«Хотел это и в октагоне сказать, но помешали эмоции… Я хотел бы поблагодарить свою донецкую команду и всех ребят, кто там находится. Хотелось эту победу посвятить, если это поможет подбодрить кого-то, всем парням, которые сейчас переживают не самые простые времена, и всем семьям, которые ждут своих людей домой», — написал Крылов в социальных сетях.
Бой завершился уже в первом раунде победой Никиты нокаутом. Крылов одержал 28-ю победу в 37 поединках в смешанных единоборствах. Густафссон потерпел восьмое поражение в 26 боях. Ранее Густафссон сделал первое заявление после тяжёлого поражения, сообщив, что он в порядке.
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