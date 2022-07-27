«Это неконкурентный матч». Вячеслав Василевский дал прогноз на бой Анкалаев — Смит

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался по поводу поединка между Магомедом Анкалаевым и Энтони Смитом.



«Я думаю, это неконкурентный матч, учитывая уровень одного и другого [бойца]. Шансов у Смита я вообще не вижу. Он распиаренный боец. Да, у него есть бэкграунд. Но сейчас уровень Анкалаева на голову выше, чем у Смита. Если бы они встретились несколько лет назад, тогда можно было обсудить. А сейчас Магомед переедет его в одну калитку. Непонятно, какая это будет победа — будет ли она разгромной в прямом смысле нокаутом или Анкалаев будет разграмливать все раунды. Думаю, как Магомед захочет [победить], так и будет», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.