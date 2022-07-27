Дана Уайт ответил хейтерам в резкой форме по поводу $ 250 тыс. блогеру
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Президент UFC Дана Уайт резко ответил тем, кто критиковал его решение подарить $ 250 тыс. блогеру. Уайт вручил такой подарок известному в США блогеру Кайлу Форгарду, чем вызвал недовольство некоторых бойцов своего промоушена, а также рядовых болельщиков.
«Позвольте мне внести ясность: прежде всего, все эти люди в интернете, идите к чёрту. Я трачу свои деньги, и, чёрт возьми, я хочу их тратить. Занимайтесь своим делом. Все люди, которым я дал деньги, также очень много сделали и для меня. Так что прекращайте считать чужие деньги и занимайтесь своими грёбаными делами», — приводит слова Уайта MMA Fighting со ссылкой на его выступление на канале The Pat McAfee Show в YouTube.
Дана Уайт подарил блогеру 250 тысяч долларов наличными:
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