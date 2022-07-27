Александр Волков: мой переход в водное поло немного задержится. Фото

Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, разместил новый пост в своих социальных сетях, показав подборку фотографий из бассейна.



«Очередной раз сделал вывод, что командные виды спорта не для меня. Поэтому мой переход в водное поло немного задержится. Но всё равно поделюсь с вами фотками, снятыми на скрытую камеру тайным агентом», — написал Волков.

Фото: Из личного архива Александра Волкова

Фото: Из личного архива Александра Волкова

Последний бой Волков провёл с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком. Поединок завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде. Всего в смешанных единоборствах Александр одержал 35 побед при 10 поражениях. У Розенстрайка это второй кряду неудачный поединок после боя с Кёртисом Блэйдсом.

Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта: