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Забит Магомедшарипов ответил на вопрос, почему завершил карьеру

Забит Магомедшарипов ответил на вопрос, почему завершил карьеру
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Бывший боец UFC россиянин Забит Магомедшарипов высказался об уходе из спорта и нереализованных чемпионских амбициях.

Напомним, в середине июня Магомедшарипов объявил о завершении профессиональной карьеры. Всего, с 2017 по 2019 год, россиянин провёл в сильнейшей организации мира шесть поединков и во всех одержал победы.

«Ушёл, во-первых, из-за отказов, не получалось подраться уже два года. Потом начались травмы, болел много и не восстановился. Больше всего из-за боёв… потому что не получалось подраться, не давали за пояс подраться. Обещали одно, делали вообще другое. Со стороны UFC были обещания, и они их не сдерживали. Из-за этого разозлился на них», – сказал боец во время выступления на семинаре в Дагестане.

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