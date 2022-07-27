Кормье: в UFC хотят, чтобы Чимаев сделал имя на Диазе

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и член Зала славы Даниэль Кормье объяснил решение организации свести американского ветерана Нейта Диаза с непобеждённым шведским проспектом Хамзатом Чимаевым, поединок которых состоится 11 сентября в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC 279.
«Нейт Диаз намеревается покинуть UFC. А UFC хочет, чтобы на нём сделали имя, и поэтому дала ему бой с Хамзатом Чимаевым. Правда заключается в том, что Нейт Диаз должен проиграть Чимаеву.
Хамзат же делает то, что и должен делать будущий претендент на титул. Если он побьёт Диаза, то одержит крупнейшую победу в карьере, несмотря на то что бой с Гилбертом Бёрнсом получился отличным. После этого он, вероятно, сразится с Усманом», – сказал Кормье в своём YouTube-шоу.
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