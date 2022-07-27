Видео: Яна Куницкая набирает форму с дочкой в ожидании нового боя

Бывшая претендентка на титул UFC россиянка Яна Куницкая (14-6) опубликовала новое видео и показала, как набирает форму после родов.

Напомним, в конце апреля Куницкая родила дочку, которую назвали Алисой. Отцом ребёнка стал бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильский ветеран Тиаго Сантос. Это второй ребёнок в семье россиянки, она уже воспитывает сына Адама.

«Она придаёт мне сил», – написала спортсменка в социальных сетях.

Куницкая не выступала с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе (США) уступила техническим нокаутом в первом раунде мексиканке Ирен Алдане (13-6). Всего же россиянка провела в сильнейшей организации семь боёв, из которых в четырёх победила.