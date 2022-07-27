«У него нарушена координация». Шлеменко — о тренировках Александра Емельяненко

Известный российский средневес Александр Шлеменко прокомментировал видео тренировок звёздного соотечественника и ветерана Александра Емельяненко, которые последний активно выкладывает в социальных сетях.

«Эти видео направлены на обывателя. Я не вижу здесь спаррингов. Я даже по этим лапам вижу, что у Александра координация движений нарушена. Нет того, что было раньше. Да, он бьёт по лапам, но вы представьте, какая у Александра мышечная память. Он и при смерти будет легко это делать. Посмотрим, что будет в бою.

Он молодец, что тренируется, я рад за него. Когда Саша начинает чувствовать себя хорошо? Когда полностью отказывается от спиртного. Зачем к нему обратно прибегать, я не понимаю? Как только человек перестаёт пить, у него жизнь меняется в лучшую сторону. Девушки появляются, он даже нормально разговаривать начинает», – сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Boxing TV.