Чендлер: Пимблетт будет наступать мне на пятки, когда я стану чемпионом
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Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американский ветеран Майкл Чендлер высказался о соседе по дивизиону, британце Пэдди Пимблетте.
«Он великолепен. Мы смогли немного пообщаться. Парень находится в идеальном положении. Я собираюсь стать чемпионом в следующие двенадцать месяцев. И он будет наступать мне на пятки после того, как ворвётся в топ-15, а затем и в топ-10.
На него есть спрос, он весёлый и смешной, и на него интересно смотреть. И он умеет говорить. Так что это полный набор. Люди могут ненавидеть его сколько угодно, но на самом деле они просто хейтеры», – приводит слова Чендлера издание MMAJunkie.
Ранее в интервью Чендлер назвал желаемого соперника из топ-5 лёгкого веса UFC.
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