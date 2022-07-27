Чендлер: Пимблетт будет наступать мне на пятки, когда я стану чемпионом

Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американский ветеран Майкл Чендлер высказался о соседе по дивизиону, британце Пэдди Пимблетте.

«Он великолепен. Мы смогли немного пообщаться. Парень находится в идеальном положении. Я собираюсь стать чемпионом в следующие двенадцать месяцев. И он будет наступать мне на пятки после того, как ворвётся в топ-15, а затем и в топ-10.

На него есть спрос, он весёлый и смешной, и на него интересно смотреть. И он умеет говорить. Так что это полный набор. Люди могут ненавидеть его сколько угодно, но на самом деле они просто хейтеры», – приводит слова Чендлера издание MMAJunkie.

Ранее в интервью Чендлер назвал желаемого соперника из топ-5 лёгкого веса UFC.