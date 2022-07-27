Шлеменко — о переносе боя с Исмаиловым: Мага не выйдет, если не уверен в победе

Известный российский средневес Александр Шлеменко прокомментировал перенос боя с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Напомним, изначально поединок был запланирован на конец лета, однако позже стало известно, что Исмаилов не успевает подготовиться из-за травмы.

«Я так и думал, что так будет. Мага известен чем? Он никогда не выходит на бой, если не уверен на 100% хотя бы в своём здоровье. Ну и в своей победе если он не уверен, то не выйдет на бой. Он почувствовал, что не успевает подготовиться, поэтому взял себе месяц. Был уверен, что потом он ещё один месяц возьмёт. Я знал, что Маге нужно много времени.

Но здесь уже я не могу перенести на сентябрь. По своей занятости. Мага, не обижайся, у меня нет уверенности, что в сентябре ты тоже будешь готов», – рассказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Boxing TV.