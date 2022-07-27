«Тело нуждается в этом». Хабиб назвал список физических упражнений на каждый день

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) и член Зала славы Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, где поделился списком упражнений для поддержания физической формы.



«Каждый день. 60 минут кардио в зале. 20 минут – ходьба. 20 минут – бег. 20 минут – велосипед. Тело нуждается в этом. Не ленитесь», — написал Хабиб.



Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов праздновал победу в противостоянии с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После поединка прославленный боец объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Хабиб показал, как накачать плечи: