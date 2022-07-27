Экс-чемпион — о бое Усик — Джошуа: Энтони списали после проигрыша Руису, но он вернулся

Бывший чемпион мира и комментатор британец Джонни Нельсон считает, что у его соотечественника Энтони Джошуа есть шансы на победу в реванше с украинцем Александром Усиком. Бой состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«Нельзя сказать, что это невозможно сделать, но это тяжело. Когда Энтони проиграл Руису, все сказали, что с ним покончено, и списали его со счетов. Но он вернулся и сказал: «Я должен изменить тактику».

И это то, что он должен сделать в реванше. Он должен изменить свою тактику. Он пытался победить Усика на его же поле вместо того, чтобы воспользоваться своими естественными способностями. Его сбил с толку стиль левши Усика. Он перехитрил самого себя вместо того, чтобы делать то, что привело его на вершину», – приводит слова Нельсона издание Sky Sports.