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Российский боец Шамиль Гамзатов покинул UFC, несмотря на запланированный бой

Российский боец Шамиль Гамзатов покинул UFC, несмотря на запланированный бой
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Российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Шамиль Гамзатов (14-1) уволился из организации, сообщает в социальных сетях аккаунт UFC Roster Watch.

По информации канала REDFURYMMA, Гамзатов не получил визу в США, где у него 7 августа на турнире UFC on ESPN 40 должен был состояться поединок против латвийца Миши Циркунова. Команда россиянина уведомила UFC о невозможности получения визы, однако в UFC не стали отменять бой, после чего боец отказался продлевать контракт.

Шамилю Гамзатову 31 год. Боец дебютировал в сильнейшей лиге мира в ноябре 2019 года, на турнире UFC Fight Night 163 победив раздельным судейским решением бразильца Клидсона Абреу. В октябре 2021 года россиянин провёл второй поединок в UFC, уступив техническим нокаутом в первом раунде поляку Михалу Олексейчуку.

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