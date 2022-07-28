«Канело надрал тебе задницу, дерись со мной». Непобеждённый чемпион обратился к Головкину
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Чемпион мира в двух весовых категориях американец Джермалл Чарло (32-0, 22 KO) в очередной раз бросил вызов казахстанскому ветерану Геннадию Головкину.
По мнению Чарло, Головкин не должен встречаться с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом, поскольку уступил ему в реванше в сентябре 2018 года. Третий же поединок бойцов состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США).
«GGG не должен драться с Канело. Канело уже надрал тебе задницу, так что дерись со мной», – сказал Чарло во время прямого эфира в социальных сетях.
Ранее прогнозом на ожидаемый бой между братом Джермалла, Джермеллом Чарло, и австралийцем Тимом Цзю поделился американский экс-чемпион в двух весах Дэнни Гарсия.
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