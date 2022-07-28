Промоутер Джошуа сказал, когда он вернётся в ринг после реванша с Усиком
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Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о сроках его выступления после титульного реванша с украинцем Александром Усиком.
«Единственное, что ему нужно, это продолжать выступать, и он определённо проведёт свой следующий бой в декабре», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Напомним, реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. В андеркарде вечера также выступят бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) британец Каллум Смит (28-1, 20 KO), экс-чемпион мира в двух весовых категориях швед Баду Джек (25-3-3, 15 KO) и непобеждённый хорватский проспект супертяжёлого веса Филип Хргович (14-0, 12 KO).
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