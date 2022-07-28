Хамзат Чимаев: я не такой, как другие!

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своих социальных сетях, где рассказал, что не хочет быть похожим на других.



«Я и сам знаю, что не такой, как другие! Не хочу быть похожим на других! Не буду таким, как другие! Вот почему я такой, какой я есть!» — написал Чимаев, добавив к посту своё фото.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, последний бой Чимаев провёл с Гилбертом Бёрнсом из Бразилии. Противостояние состоялось в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.

Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым: