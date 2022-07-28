Виталий Минаков объяснил, почему пока не выступает в Bellator
Поделиться
Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг), российский ветеран Виталий Минаков высказался о перспективе дальнейших выступлений в организации с учётом сложной политической ситуации.
«Я могу получить любой бой в этой организации. Здесь вопрос, где провести этот поединок? В Россию по понятным причинам они не приедут, выехать за рубеж сложно. У меня сейчас нет визы, поэтому в Bellator у меня сейчас нет физической возможности выступать — американскую и европейскую визу вряд ли получишь.
А так организация даст любой поединок. Если дадут бой в Европе, я, конечно, попытаюсь получить [визу]. Но я полагаю, что мне вряд ли дадут», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
Комментарии
- 28 июля 2022
-
17:59
-
17:00
-
16:29
-
15:29
-
14:51
-
14:00
-
13:33
-
12:46
-
11:08
-
11:00
-
10:49
-
09:16
-
07:53
-
06:45
-
06:34
-
01:00
-
00:36
-
00:21
-
00:08
- 27 июля 2022
-
23:47
-
23:06
-
22:50
-
22:31
-
21:59
-
21:48
-
21:44
-
21:39
-
20:38
-
20:31
-
20:09
-
20:09
-
19:44
-
19:28
-
18:50
-
18:19
Партнерский контент