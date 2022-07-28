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Виталий Минаков объяснил, почему пока не выступает в Bellator

Виталий Минаков объяснил, почему пока не выступает в Bellator
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Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг), российский ветеран Виталий Минаков высказался о перспективе дальнейших выступлений в организации с учётом сложной политической ситуации.

«Я могу получить любой бой в этой организации. Здесь вопрос, где провести этот поединок? В Россию по понятным причинам они не приедут, выехать за рубеж сложно. У меня сейчас нет визы, поэтому в Bellator у меня сейчас нет физической возможности выступать — американскую и европейскую визу вряд ли получишь.

А так организация даст любой поединок. Если дадут бой в Европе, я, конечно, попытаюсь получить [визу]. Но я полагаю, что мне вряд ли дадут», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

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