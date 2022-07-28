Диллашоу: в бою со Стерлингом могу опустить руки и не переживать, что меня нокаутируют

Двукратный чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американский ветеран Ти Джей Диллашоу высказался о своём сопернике и соотечественнике Алджэмейне Стерлинге, поединок с которым состоится 23 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.
«Он не похож на бойца, который представляет угрозу. Он не из тех, из-за кого вы должны переживать. Но я всегда понимал, что он великолепен в том, что делает. Но, как по мне, он больше атлет, чем боец.
Определённо, у него есть свои сильные стороны, он неудобный, но он не опасен. Я могу опустить руки и не беспокоиться о том, что меня нокаутируют. Но он чемпион мира, и этого у него не отнять. Да, он дерьмово заполучил титул, но он честно победил в реванше», – сказал Диллашоу в рамках YouTube-подкаста журналиста Ариэля Хельвани.
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