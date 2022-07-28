Морено: уважаю Кара-Франса, но это не означает, что я не хочу оторвать ему голову

Мексиканский боец UFC Брэндон Морено высказался по поводу предстоящего поединка с Каем Кара-Франсом.

«Я испытываю гигантское уважение к Каю, но это не означает, что не хочу оторвать ему голову. Я хочу это сделать. Знаю, что мне под силу оторвать ему голову, и я знаю, что мне это удастся.



Всё уже предрешено. У меня в голове есть чёткая картина того, как всё произойдёт. Я неимоверно уважаю его, но победа будет за мной.



Этот реванш поможет мне понять, насколько сильно я вырос как боец. Прошлый поединок дошёл до решения, но этот я намерен закончить досрочно. Я не знаю, как и в каком раунде, но я уверен, у меня есть всё, чтобы финишировать его», — сказал Морено на пресс-конференции.

Напомним, бойцы уже встречались в 2019 году. Тот бой Морено выиграл единогласным решением.