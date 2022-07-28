Президент WBC: Канело тяжело пережил поражение от Бивола. Теперь он рискует с Головкиным

Президент WBC Маурисио Сулейман высказался по поводу мексиканского боксёра Сауля Альвареса.
«Канело тяжело пережил поражение от Бивола. Если он проиграет Головкину 17 сентября, я думаю, его карьере будет очень трудно вернуться к прежнему статусу. Он сильно рисковал, когда решил подняться в дивизион, чтобы встретиться с непобеждённым чемпионом мира, он проиграл и теперь рискует всем против Головкина», – приводит слова Сулеймана talkSPORT.
Первый бой между ними в 2017 году закончился спорной ничьей раздельным решением, при этом многие болельщики и эксперты считали, что Головкин сделал достаточно, чтобы победить Канело. В бое-реванше, состоявшемся год спустя, Канело одержал победу решением большинства судей, хотя и в этом случае решение было спорным.
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