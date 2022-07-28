Нуньес: как боец я лучше Пеньи

Боец ММА Аманда Нуньес высказалась по поводу предстоящего боя-реванша с Джулианной Пеньей.

«Я хочу вернуть себе пояс. Знаю, что я лучше как боец. В прошлом поединке я допустила серьёзные ошибки. Но этого больше не повторится. Тогда был её вечер, а я ошибалась и поплатилась за это. Такое иногда бывает, я готова двигаться дальше.



Когда ты так долго доминируешь в спорте, бывают моменты, когда тебе хочется отдохнуть и насладиться жизнью. И сейчас я счастлива. Материнство сказалось на мне даже лучше, чем я думала. Наша дочь Реган заставляет меня становиться лучшей версией себя. Но я не забываю и о тренировках, и я готова к бою. В субботу у меня будет возможность вернуть пояс, и я это сделаю», – сказала Нуньес на пресс-конференции.