Александр Емельяненко: любишь кататься, люби и саночки возить!

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, в котором показал видео, где он работает на тренировке перед боем с Вячеславом Дациком.

«Любишь кататься, люби и саночки возить!» — написал Емельяненко.

В последнем бою Емельяненко встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. В настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком.