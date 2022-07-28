Александр Емельяненко: любишь кататься, люби и саночки возить!
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, в котором показал видео, где он работает на тренировке перед боем с Вячеславом Дациком.
«Любишь кататься, люби и саночки возить!» — написал Емельяненко.
В последнем бою Емельяненко встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. В настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком.
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