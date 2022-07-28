Американец Тони Джонсон проведёт реванш с Евгением Гончаровым

Экс-чемпион ACA, американский Халк Тони Джонсон проведёт реванш с Евгением Гончаровым. Бой пройдёт 27 августа на турнире ACA 143 в Краснодаре. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Гончаров и Джонсон встречались дважды, первый поединок был признан несостоявшимся. Но при повторной встрече Гончаров забрал титул чемпиона, одержав победу судейским решением. Россиянин недолго владел титулом, уже в следующем бою проиграл его соотечественнику Мухумату Вахаеву. Тони владел титулом гораздо дольше, с 2020 года, дважды удачно защищал, но потерял его весной 2022-го в бою против Салмигеря Расулова.

ACA 143 пройдёт в Краснодаре 27 августа на арене «Баскет-Холл». В главном бою турнира чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов проведёт защиту титула против Артёма Фролова.