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Чендлер: я заставлю драться Махачева в стойке

Чендлер: я заставлю драться Махачева в стойке
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Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американский ветеран Майкл Чендлер высказался по поводу возможных поединков с Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Ислам хорош, но у него есть только борьба, и я думаю, что нейтрализую его борьбу. Я заставлю его драться в стойке. Он левша, не обладающий нокаутирующей мощью, а в стойке я могу заставить пятиться назад любого парня, даже того, кто привык идти вперёд — как это было в поединке с Джастином Гэтжи.

Да, я проиграл в стойке Чарльзу Оливейре, но в последних десяти его боях я был ближе всех к тому, чтобы побить его. Если я внесу необходимые изменения, то с лёгкостью побью Оливейру – уверен в этом на триста процентов», — приводит слова Чендлера Sportskeeda.

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