Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и член Зала славы Даниэль Кормье считает, что победил бы Майка Тайсона в уличной драке.



«Я бы победил. В уличной драке я со всеми борюсь, перевожу на землю. В уличной драке ты можешь схватить бутылку и использовать все что угодно. Я обожаю Майка, он мой близкий друг, я бы никогда не стал вредить ему. Единственная причина, почему я так говорю, заключается в том, что мне немного весело», — сказал Кормье в эфире ESPN.



30 июня Майку Тайсону исполнилось 56 лет. С 1985 по 2005 год на его счету 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений.



Кормье завершил карьеру в UFC в 2020 году, работает комментатором турниров на ESPN и ведёт собственный канал на YouTube.