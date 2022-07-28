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Аманда Нуньес рассказала о влиянии материнства на её карьеру

Аманда Нуньес рассказала о влиянии материнства на её карьеру
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Боец ММА Аманда Нуньес высказалась о влиянии материнства на её карьеру.

«Материнство сказалось на мне лучше, чем я думала. Наша дочь Реган заставляет меня становиться лучшей версией себя. Но я не забываю о тренировках, я готова к бою. В субботу у меня будет возможность вернуть пояс, и я его верну», — приводит слова Нуньес Sports Illustrated.

Напомним, в ночь на 31 июля мск на турнире UFC 277 Нуньес проведёт реванш с Джулианной Пеньей. Спортсменки проводили очный бой в декабре прошлого года. Победу тогда праздновала Пенья, применившая удушающий приём во втором раунде. Нуньес в том поединке проиграла впервые с 2014 года. В бою она пропустила множество ударов.

В общей сложности в активе Пеньи 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых она одержала 11 побед и потерпела четыре поражения. Нуньес провела 26 боёв, праздновав победы в 21 из них. Ещё пять раз она терпела поражения.

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