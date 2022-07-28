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Аманда Нуньес рассказала, почему её не любят соотечественники

Аманда Нуньес рассказала, почему её не любят соотечественники
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Боец ММА Аманда Нуньес призналась, что соотечественники её недолюбливают.

«Думаю, бразильцы недолюблюивают меня, потому что я живу в Штатах, а моя карьера началась здесь, в таких крупных промоушенах, как Strikeforce и UFC. Мне пришлось уехать из Бразилии, иначе я бы просто не смогла драться. Когда у меня появился шанс, я им воспользовалась и стала той, кем являюсь сейчас. Может быть, бразильцам нравятся те бойцы, которые остались в Бразилии. Я не знаю. Возможно, я им не нравлюсь, но что я могу с этим поделать?», — приводит слова Нуньес MMAFighting.

Напомним, в ночь на 31 июля мск на турнире UFC 277 Нуньес проведёт реванш с Джулианной Пеньей. Спортсменки проводили очный бой в декабре прошлого года. Победу тогда праздновала Пенья, применившая удушающий приём во втором раунде. Нуньес в том поединке проиграла впервые с 2014 года. В бою она пропустила множество ударов.

В общей сложности в активе Пеньи 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых она одержала 11 побед и потерпела четыре поражения. Нуньес провела 26 боёв, добившись побед в 21 из них. Ещё пять раз она терпела поражения.

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