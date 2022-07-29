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Александр Емельяненко объяснил, как нужно качать пресс, чтобы добиться результата. Видео

Александр Емельяненко объяснил, как нужно качать пресс, чтобы добиться результата. Видео
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, где рассказал, как нужно качать пресс.

«Многие спрашивают у меня — как накачать пресс, как избавиться от пуза? Я качаю пресс до тех пор, пока он не начнёт у меня болеть, и только потом начинаю считать. Так и вы работайте. Не жалейте себя. Выкладывайтесь не на 99 процентов, потому что, если вы будете выкладываться только на 99 процентов, это всё равно что выкладываться на ноль. Выкладывайтесь на сто и даже больше», — сказал на видео Емельяненко.

А. Емельяненко: 99% все равно, что ноль!

В настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бойцы должны сразиться в сентябре. В последний раз Александр проводил поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.

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