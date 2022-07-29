«Мы уже неделю не в Сети». Ислам Махачев показал, где и с кем проводит время. Фото

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото со своим товарищем, бойцом UFC Тагиром Уланбековым. Снимок был сделан в горах Дагестана.
«Мы уже неделю не в Сети», — подписал фотографию Махачев.
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
Напомним, Махачев последний бой провёл с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом. Ислам одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 Махачев уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде. Сейчас россиянин готовится к поединку с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Это противостояние запланировано на 22 октября. Оно пройдёт на турнире UFC 280 и будет титульным.
Неизвестные факты про Ислама Махачева:
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