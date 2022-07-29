«Есть много вопросов относительно стойкости Шона». Стерлинг — о бое Яна и О'Мэлли

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг поделился мыслями о предстоящем поединке между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О'Мэлли. Он состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.
«Я действительно чувствую, что есть много вопросов относительно стойкости Шона О'Мэлли. Одно дело, когда ты молот, и другое, когда ты гвоздь! В первом бою с Яном он довольно хорошо потрепал меня. Но я показал, что могу быть гвоздём и продолжать идти вперёд. А вот нечто подобного у О'Мэлли мы ещё не видели.
Что произойдёт после того, как Ян ударит его в живот? Решит ли он сдаться после того, как Пётр ударит в печень? Когда Шон нанесёт ему серьёзный удар, который он наносит всем другим парням, а Ян останется на месте — что тогда О'Мэлли будет делать? Пойдёт ли в борьбу?» — приводит слова Стерлинга Sportskeeda со ссылкой на его выступление на канале FunkMasterMMA в YouTube.
Пётр Ян показал, как отрабатывает тейкдауны:
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