Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман Нурмагомедов: собираюсь сделать подарок Хабибу. Фото

Усман Нурмагомедов: собираюсь сделать подарок Хабибу. Фото
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, выступающий в Bellator, разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав о желании сделать подарок своему двоюродному брату, бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Собираюсь сделать подарок Хабибу в этом году», — написал Усман, прикрепив к сообщению фото чемпионского пояса Bellator.

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире Bellator 283, Усман одолел представителя США Кристофера Гонсалеса, применив удушающий приём (гильотина) в первом раунде. После боя он бросил вызов действующему чемпиону Bellator в лёгком весе бразильцу Патрики Фрейре.

Хабиб показал необычный приём на тренировке:

Брат Хабиба идёт путём Махачева. Не бил топовых соперников, но уже требует бой за пояс Брат Хабиба идёт путём Махачева. Не бил топовых соперников, но уже требует бой за пояс
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022