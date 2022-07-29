Усман Нурмагомедов: собираюсь сделать подарок Хабибу. Фото
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Известный российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, выступающий в Bellator, разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав о желании сделать подарок своему двоюродному брату, бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
«Собираюсь сделать подарок Хабибу в этом году», — написал Усман, прикрепив к сообщению фото чемпионского пояса Bellator.
Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире Bellator 283, Усман одолел представителя США Кристофера Гонсалеса, применив удушающий приём (гильотина) в первом раунде. После боя он бросил вызов действующему чемпиону Bellator в лёгком весе бразильцу Патрики Фрейре.
Хабиб показал необычный приём на тренировке:
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