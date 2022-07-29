Абдель-Азиз обратился к президенту UFC Уайту

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз разместил новый пост в своих социальных сетях, где поздравил президента UFC Дану Уайта с днём рождения. Вчера, 28 июля, ему исполнилось 53 года.



«Поздравляю с днём рождения эту живую легенду, Дану Уайта. Единственный в своём роде, спасибо тебе за всё, что ты сделал для всех нас», — написал Абдель-Азиз.



Уайт является одним из самых успешных промоутеров в мире смешанных единоборств. При этом, несмотря на успехи в этом качестве, Дана регулярно подвергается критике за свои резкие высказывания. Некоторые бойцы считают, что могли бы зарабатывать больше в промоушене, а нынешние гонорары являются заниженными.

7 косяков великого и ужасного Даны Уайта: