Абдель-Азиз обратился к президенту UFC Уайту
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз разместил новый пост в своих социальных сетях, где поздравил президента UFC Дану Уайта с днём рождения. Вчера, 28 июля, ему исполнилось 53 года.
«Поздравляю с днём рождения эту живую легенду, Дану Уайта. Единственный в своём роде, спасибо тебе за всё, что ты сделал для всех нас», — написал Абдель-Азиз.
Уайт является одним из самых успешных промоутеров в мире смешанных единоборств. При этом, несмотря на успехи в этом качестве, Дана регулярно подвергается критике за свои резкие высказывания. Некоторые бойцы считают, что могли бы зарабатывать больше в промоушене, а нынешние гонорары являются заниженными.
7 косяков великого и ужасного Даны Уайта:
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