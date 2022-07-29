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Абдель-Азиз обратился к президенту UFC Уайту

Абдель-Азиз обратился к президенту UFC Уайту
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз разместил новый пост в своих социальных сетях, где поздравил президента UFC Дану Уайта с днём рождения. Вчера, 28 июля, ему исполнилось 53 года.

«Поздравляю с днём рождения эту живую легенду, Дану Уайта. Единственный в своём роде, спасибо тебе за всё, что ты сделал для всех нас», — написал Абдель-Азиз.

Уайт является одним из самых успешных промоутеров в мире смешанных единоборств. При этом, несмотря на успехи в этом качестве, Дана регулярно подвергается критике за свои резкие высказывания. Некоторые бойцы считают, что могли бы зарабатывать больше в промоушене, а нынешние гонорары являются заниженными.

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