Шон О’Мэлли: не смотрю бокс и никогда не смотрю UFC. Предпочитаю Call of Duty

Боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли признался, что не любит смотреть трансляции бокса и UFC.



«На самом деле я не смотрю бокс на YouTube, я не смотрю бокс. Если честно, я никогда не смотрю UFC. Должен быть какой-то захватывающий бой, чтобы я его посмотрел. По большому счёту я предпочитаю Call of Duty», — приводит слова О’Мэлли Give me Sport со ссылкой на его выступление на канале MMAFightingonSBN в YouTube.



О'Мэлли в последнем бою встречался с бразильцем Педро Муньосом на UFC 276. Поединок был остановлен во втором раунде из-за попадания Шона в глаз сопернику. После продолжительной паузы судья принял решение не продолжать бой. Сейчас готовится к поединку с россиянином Петром Яном.

Дикие факты о Шоне О’Мэлли: