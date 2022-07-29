Шон О’Мэлли: не смотрю бокс и никогда не смотрю UFC. Предпочитаю Call of Duty
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Боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли признался, что не любит смотреть трансляции бокса и UFC.
«На самом деле я не смотрю бокс на YouTube, я не смотрю бокс. Если честно, я никогда не смотрю UFC. Должен быть какой-то захватывающий бой, чтобы я его посмотрел. По большому счёту я предпочитаю Call of Duty», — приводит слова О’Мэлли Give me Sport со ссылкой на его выступление на канале MMAFightingonSBN в YouTube.
О'Мэлли в последнем бою встречался с бразильцем Педро Муньосом на UFC 276. Поединок был остановлен во втором раунде из-за попадания Шона в глаз сопернику. После продолжительной паузы судья принял решение не продолжать бой. Сейчас готовится к поединку с россиянином Петром Яном.
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