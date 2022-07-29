Кудряшов: после запоев у Емельяненко поражена нервная система

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов поделился мнением о бойце ММА Александре Емельяненко и оценил его шансы в поединке с Вячеславом Дациком.
«Как я оцениваю шансы Емельяненко? Также как и раньше. Подготовка к профессиональному бою – это не выход из запоя в реабилитационной клинике. Даже находясь в хороших кондициях, не всегда получается правильно подготовиться. А как это будет после всех запоев, когда по видео видно, как Емельяненко ходит? Поражена нервная система. Саше пора на покой. Не нужно испытывать судьбу. А как закончиться? Я вижу победителем Дацика, хоть он и дерется каждую неделю», — приводит слова Дмитрия Кудряшова Metaratings.
В настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бойцы должны сразиться в сентябре. В последний раз Александр проводил поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.
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