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«Не могу дождаться, когда мои костяшки разобьют твоё лицо». Стерлинг обратился к Диллашоу

«Не могу дождаться, когда мои костяшки разобьют твоё лицо». Стерлинг обратился к Диллашоу
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Чемпион UFC Алджэмейн Стерлинг обратился к своему будущему сопернику Ти Джею Диллашоу.

«Он думает, что это будет опасный бой. Он думает, что я вцыйду и буду всё время бороться. Но, уверяю тебя, Ти Джей, это не то, что я хочу сделать. Сто процентов, нет. Не могу дождаться, когда мои костяшки разобьют твоё лицо. Было бы опрометчиво с твоей стороны игнорировать мои удары. Надеюсь, ты это всё-таки сделаешь, потому что если так, то мистера Диллароида ждёт плохая ночка.

Я не могу дождаться, когда стану парнем, который преподнесёт это тебе. Вынесет твою задницу на блюде и шлёпнет по ней с благодарностью, что ты пришёл и хорошо играл свою роль», — приводит слова Стерлинга BJPenn.

Напомним, в своём последнем бою в апреле на UFC 273 Стерлинг победил раздельным решением судей россиянина Петра Яна, проведя дебютную защиту титула. Диллашоу не выступал с июля 2021 года, когда на UFC on ESPN 27 одолел по очкам соотечественника Кори Сэндхагена.

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