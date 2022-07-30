Промоутер Усика: Александр — национальный герой на Украине

Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика, высказался о предстоящем бое боксёра с британцем Энтони Джошуа.

«Победа в текущих условиях будет значить очень многое. Усик – национальный герой на Украине. Сейчас он самый популярный спортсмен. Многие следят за ним в соцсетях, смотрят его интервью, следят за его карьерой.



Сейчас украинцы переживают тяжёлые времена. Люди устали, эмоционально истощены. Поэтому им нужна мощная положительная энергетическая бомба. Бой Усика – одно из того, что может сделать людей счастливыми. Все на Украине ожидают увидеть Сашин реванш. Все хотят, чтобы он победил, потому что Украине сейчас нужны победы.



Он профессиональный спортсмен. Профессионал высочайшего уровня. У него огромный опыт в боксе. А бокс – это не только навыки, работа ног, удары и форма. Как и у большинства видов спорта, в боксе большую роль играет психология, ментальность. Правильное мышление может являться ключом к победе. Обычно так оно и есть.



Вокруг Усика очень профессиональная команда. Эти люди знают, что делать, что говорить, как проводить тренировочный процесс – физически и психологически. Как и каждый украинец, Усик сейчас не в полном порядке из-за того, что происходит в его стране. Но это не мешает ему достигать своих целей, выполнять свою работу должным образом, идти по пути к славе», — сказал Красюк в эфире YouTube-канала SecondsOut.

Напомним, бой между Джошуа и Усиком запланирован на 20 августа.

Усик и Джошуа сошлись лицом к лицу перед реваншем.